Администраторов сауны в Курске осудили за организацию притона

Промышленный райсуд Курска признал трех местных жительниц виновными в организации проституции (ч. 1 ст. 241 УК РФ, до пяти лет колонии). 61-летней и 57-летней подсудимым назначили по 100 тыс. штрафа, 42-летней — 120 тыс. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все осужденные работали администраторами в одной из саун Сеймского округа Курска. Как установил суд, самая старшая из них предложила организовать занятие проституцией другими лицами и систематически предоставлять для этого помещения сауны. С 2015 года по февраль 2022-го фигурантки, каждая в свою смену, искали женщин, готовых оказать сексуальные услуги клиентам сауны. Впоследствии администраторы контролировали время их предоставления, а затем получали от девушек денежное вознаграждение.

Уголовное дело рассматривалось в суде с лета 2023 года. Изначально в нем было две фигурантки.

Прошлой осенью суд в Воронеже приговорил бывшего сотрудника МВД и его брата к 13 и 12,5 годам колонии особого режима за организацию занятия проституцией. Также обоим назначили штрафы по 500 тыс. руб. Рассмотрение уголовного дела длилось больше пяти лет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова