Суд усилил наказание родителям, подвесившим собаку на глазах у детей в Сочи

Суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда усилил наказание двоим сочинцам, которые жестоко обошлись с собакой на глазах у детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, с учетом позиции ведомства наказание увеличили с одного до трех лет в колонии-поселении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В суде установлено, что вечером 16 сентября 2022 года двое пьяных мужчин, находясь в поселке Аше Лазаревского района Сочи, на глазах у детей накинули веревку на шею собаке. После животное подвесили на дереве.

В ноябре 2024 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил мужчин по п. п. «а, б, в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) к году лишения свободы в колонии-поселении. Прокурор, не согласившись с необоснованно мягким наказанием, оспорил приговор. Суд апелляционной инстанции изменил наказание. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина