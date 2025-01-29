Стоимость проезда в казанском метро вырастет до 43 руб. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В казанском метро цена проезда вырастет до 43 рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В казанском метро цена проезда вырастет до 43 рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Планируется, что стоимость проезда будет одинаковой независимо от способа оплаты — банковской картой, транспортной картой или наличными, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе предприятия.

«Проект постановления по изменению тарифа оплаты проезда на данный момент проходит согласование и в ближайшее время будет принят», — говорится в публикации.

До вступления документа в силу пассажиры могут пользоваться метро по прежним ценам: 38 руб. при оплате банковской или транспортной картой и 42 руб. при оплате наличными.

В Казани с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Цена одной поездки за наличный расчет теперь составляет 45 руб., при безналичной оплате — 43 руб. Для владельцев проездных на 100 поездок стоимость одной поездки снижена до 33 руб. Новые тарифы действуют в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Анар Зейналов