71% казанцев поддерживают запрет рекламы тарологов и гадалок

Возможное введение запрета на рекламу услуг гадалок и тарологов в России одобряют 71% жителей Казани. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 71% казанцев поддерживает запрет рекламы тарологов и гадалок

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ 71% казанцев поддерживает запрет рекламы тарологов и гадалок

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Около 21% считают, что следует запретить не только рекламу, но и деятельность таких специалистов. Против этой инициативы выступают 12% казанцев.

Законопроект о запрете рекламы услуг тарологов 23 января внесли в Госдуму. Инициативу поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявив, что власти должны принимать меры, чтобы оккультизм не распространялся среди населения.

23 января власти Казани убрали из программы празднования Дня студента гадание на картах Таро после того, как генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал подобные развлечения в своем телеграм-канале.

Дарья Сайфиева