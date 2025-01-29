Кредитование наличными на Кубани снизилось на 17%

В декабре 2024 года в Краснодарском крае выдали кредитов наличными на 6,85 млрд руб. Это на 17% меньше, чем в ноябре, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Количество выданных кредитов также снизилось на 17%, до 47,1 тыс. штук. Средний чек составил 145 тыс. руб., что на 1% меньше, чем месяцем ранее. Средний срок кредитования наличными на Кубани составляет два года.

По объему выдачи кредитов наличными Краснодарский край занимает четвертое место в России. Регион обгоняют лишь Москва (77,8 тыс. кредитов на 19,1 млрд руб.), Московская область (64,4 тыс. кредитов на 12 млрд руб.) и Санкт-Петербург (35,2 тыс. кредитов на 7,3 млрд руб.).

За декабрь банки выдали россиянам 1,16 млн кредитов наличными на 171 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 47%, объем — на 60%. Средний срок кредитования сократился на 10 месяцев, до 23.

Татьяна Ручкина