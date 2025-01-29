В Самаре водитель насмерть сбил женщину и скрылся
В Самаре сотрудники полиции расследует инцидент, который случился сегодня в 06:40 (MSK+1) на Заводском шоссе. Неустановленный водитель насмерть сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, сообщили в региональном Главке.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По предварительным данным, автомобилист управлял Chevrolet Lacetti и двигался со стороны улицы 22-го Партсъезда в направлении улицы Авроры. Наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу, произошел напротив дома № 3 по Заводскому шоссе. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
Полицейские просят всех, у кого имеется информация об этом водителе, сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефону 102.