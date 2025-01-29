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Работодатели Прикамья смогут открывать физкультурно-спортивные клубы для сотрудников

Губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание законопроект, разрешающий работодателям развивать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и содействовать участию работников в различных спортивных мероприятиях. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект закона расширяет полномочия региона в области физкультуры и спорта: в документе предлагается включить в них развитие и обеспечение доступности массового спорта, а также строительство, реконструкцию, ремонт объектов спорта, создание и содержание иных спортивных сооружений, находящихся в собственности Пермского края.

Законопроект разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта. Депутаты рассмотрят его на февральском пленарном заседании.

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