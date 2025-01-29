В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре скоратилось число офлайн-зоомагазинов

К началу января 2025 года в Москве число зоомагазинов сократилось на 12,5% по сравнению с прошлым годом и составило 901 объект, пишет «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты». В Санкт-Петербурге количество зоомагазинов уменьшилось на 9,5%, до 894, а в Краснодаре — на 6,9%, до 229.

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По данным исследования, на долю 16 городов-миллионников приходится 29,5% всех работающих зоомагазинов в России. В целом по стране к началу 2025 года насчитывалось 16,7 тыс. таких магазинов, что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии (объединяет ритейлеров и производителей, включая «Четыре лапы», «Зоозавр», «Кот Матрос») Кирилл Дмитриев считает, что рост продаж зоотоваров на маркетплейсах стал одной из причин снижения числа специализированных магазинов в офлайне.

По данным «Платформы ОФД», в 2024 году объем реализации зоотоваров на маркетплейсах вырос на 21% год к году, средний чек — на 3%, до 5 тыс. руб.

Подробнее — в материале «В онлайн — четырьмя лапами».