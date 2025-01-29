В Самаре расследуют поножовщину в сервисном центре

Возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника самарского сервисного центра и очевидца происшествия. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2025 года в торговом центре в Кировском районе Самары у подозреваемого произошел конфликт с сотрудником сервисного центра из-за неправильно наклеенного стекла на телефон. Фигурант уголовного дела ударил оппонента ножом в грудную клетку и убежал.

По дороге подозреваемый ранил очевидца преступления, который пытался остановить убегавшего. Обоим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сотрудник сервисного центра госпитализирован. Подозреваемый задержан и арестован.

Георгий Портнов