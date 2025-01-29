В Ростовской области найдено античное погребение

В январе текущего года в хуторе Городище археологи обнаружили уникальное античное погребение, датируемое III в. до н.э. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области

Специалисты ООО «Археологическое общество «Наследие» проводили охранно-спасательные раскопки на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов».

В погребении найдены останки, предположительно, мужчины. Он был захоронен в прямоугольной яме, головой на юго-восток. В могильной яме также лежали две амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок.

На горле одной из амфор в древности было нанесено клеймо, содержащее информацию о фабриканте – государственном служащем, ответственном за выпуск тары. Кувшин является уникальной находкой для региона. Необычайно также и конструкция погребальной ямы: по ее углам располагались четыре деревянных столба для саркофага, что говорит о высоком статусе покойного.

Погребение – самое северное из обнаруженных на территории памятника.

Ева Китаева