Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области найдено античное погребение

В январе текущего года в хуторе Городище археологи обнаружили уникальное античное погребение, датируемое III в. до н.э. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области.

Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области

Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН Ростовской области

Специалисты ООО «Археологическое общество «Наследие» проводили охранно-спасательные раскопки на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов».

В погребении найдены останки, предположительно, мужчины. Он был захоронен в прямоугольной яме, головой на юго-восток. В могильной яме также лежали две амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок.

На горле одной из амфор в древности было нанесено клеймо, содержащее информацию о фабриканте – государственном служащем, ответственном за выпуск тары. Кувшин является уникальной находкой для региона. Необычайно также и конструкция погребальной ямы: по ее углам располагались четыре деревянных столба для саркофага, что говорит о высоком статусе покойного.

Погребение – самое северное из обнаруженных на территории памятника.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...