Прибытие самолета из Дубая в Екатеринбург задерживается из-за метеоусловий

Летевший ночью в Екатеринбург борт FlyDubai из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) приземлился на запасном аэродроме в Уфе из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в аэропорту Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Другие ночные рейсы прибыли в город по расписанию. Аэропорт Екатеринбурга работает штатно, принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме. Согласно онлайн-табло, на текущий момент отправление самолета FlyDubai из Кольцово в Дубай перенесено с 2:35 на 23:05.

Ранее в Екатеринбурге на двое суток задержали вылет рейса авиакомпании «Газпром авиа» из Кольцово в Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) из-за сложных метеоусловий.

Ирина Пичурина