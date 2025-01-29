В январе 64 тыс. жителей Челябинской области решили сменить работу

В январе жителями Челябинской области было открыто или обновлено 64 тыс. резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей составила 61,8 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Больше всего сменить работу в начале года желали менеджеры по продажам — на них приходится 3% резюме. На втором и третьем местах оказались администраторы (2,5%) и водители (2,4%). Также в топ-10 попали руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики (по 1,7%), упаковщики, комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (по 1,4%).

При этом жителей региона, решивших трудоустроиться в ближайшие месяцы, чуть меньше, чем жительниц — 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы стали соискатели 35–44 лет (24% резюме) и 25–34 лет (23%). По 14% резюме приходится на 18–24-летних и на 45–54-летних, 4% — на челябинцев от 55 лет, 1% — до 18 лет.

Виталина Ярховска