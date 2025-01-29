Свердловская область попала в топ-20 регионов, где сильнее всего выросли цены

В топ-20 регионов России, в которых годовая инфляция выросла более чем на 10%, попала Свердловская область и оказалась единственным регионом Уральского Федерального округа (УрФО) с таким показателем, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средний Урал занял 19 строчку рейтинга с уровнем инфляции в 10,02%, однако такой же показатель зафиксирован в Вологодской области, которую поместили строкой выше, при этом на 17 место попала Москва с уровнем 10,09%. Подавляющее большинство регионов-лидеров с самой высокой инфляцией находится на западе России: в пятерку попали Чувашия (11,04%), Дагестан, Тамбовская область, Севастополь, Марий Эл. Наиболее низкая инфляция зафиксирована в Чукотском автономном округе (5,11%).

Как считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, преодолеть инфляционное неравенство в регионах с высоким уровнем за счет целенаправленного расширения предложения товаров и услуг. «Это можно сделать с помощью строительства дорог, овощехранилищ, стимулирования развития сельского хозяйства, промышленности и розничной торговли»,— отметила она.

Напомним, инфляция в Свердловской области в декабре 2024 года ускорилась после 9,2% в ноябре и составила 10%. По данным Уральского ГУ Банка России, ускорился рост цен на овощи, бытовую технику, бензин, а услуги связи подрожали из-за повышения зарплат и закупок оборудования.

Ирина Пичурина