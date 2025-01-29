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В Чувашии отреставрируют здание школы XIX века за 39,6 млн рублей

В селе Красные Четаи Чувашской Республики отреставрируют двухэтажное деревянное здание школы, построенное в конце XIX — начале XX века, за 39,6 млн рублей. Объект является памятником культурного наследия регионального значения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Реставрация включает в себя строительные и инженерные работы. Планируется восстановить фасад здания, провести гидроизоляцию фундамента, а также модернизировать системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Помимо этого, будут обновлены наружные сети канализации.

Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет с момента подписания акта приемки. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 15 сентября 2025 года.

Заказчиком выступает МБУК «Краеведческий народный музей „Человек и природа“ им. Валериана Толстова-Атнарского» Красночетайского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане потратили 5,8 млрд руб.

Анар Зейналов

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