Власти Белоруссии рассказали о 15-тысячной группировке ВСУ у границы

Около 15 тыс. украинских военнослужащих находятся вблизи границы с Белоруссией, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. Это подразделения ВСУ, нацгвардии, полиции и территориальной обороны. При этом сама ситуация на границе «имеет тенденцию к нормализации».

«Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности. Несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так»,— сказал Антон Бычковский (цитата по БЕЛТА). Он подчеркнул, что украинские пограничные наряды ведут себя спокойно и профессионально.

В конце прошлого года заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк сообщил, что группировка украинской армии расположена у белорусской границы. Позднее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал украинских военных рядом с белорусской границей угрозой для национальной безопасности страны. Он также говорил, что в прошлом году белорусские пограничники зафиксировали на украинском участке границы около 40 провокаций, совершенных неустановленными лицами.