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За неделю заболеваемость ОРВИ на Кубани выросла на 9%

В Краснодарском крае за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 9%, до 2,9 тыс. случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В том числе за неделю было выявлено 328 случаев гриппа. На прошлой неделе заболеваемость была на том же уровне — 326 заболевших.

«Случаи заболевания гриппом зарегистрированы среди непривитого населения. Не отмечено превышение эпидемического порога по краю, а также по отдельным муниципальным образованиям»,— пояснили в кубанском управлении Роспотребнадзора.

Татьяна Ручкина

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