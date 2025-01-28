Nvidia назвала модель ИИ от китайской DeepSeek отличным достижением

Американская корпорация Nvidia похвалила китайскую компанию DeepSeek за разработку языковой модели R1. Капитализация американской компании накануне, 27 января, упала на 17% — почти на $600 млрд — из-за китайской разработки.

«DeepSeek — отличное достижение в области искусственного интеллекта»,— сказал представитель Nvidia CNBC. «Работа DeepSeek показывает, как можно создавать новые модели (ИИ.— "Ъ"), используя широко доступные модели (процессоров.— "Ъ")... которые полностью соответствую требованиям экспортного контроля»,— добавил он.

Чат-бот DeepSeek к концу января вышел на первое место в списке самых популярных бесплатных приложений AppStore в США. Как утверждается, стоимость разработки составила меньше $6 млн. По данным аналитической фирмы Epoch AI, OpenAI потратила на обучение ChatGPT от $41 млн до $78 млн. При этом китайскую модель обучали на не самых передовых графических процессорах Nvidia H800. Заявление DeepSeek о том, что она может создавать языковые модели не хуже западных конкурентов и в несколько раз дешевле, обрушило акции технологических компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад шокирован китайским интеллектом».