«МегаФон» помог благотворительной организации «Мария мама» привлечь дополнительных слушателей на курсы по оказанию первой помощи детям. Совместная акция стартовала в октябре. При помощи платформы «МегаФон Таргет», которая работает на базе Big Data, организаторы отправляли СМС-приглашения на бесплатное однодневное обучение. Конверсия в регистрацию на занятие среди абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. После старта рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в два раза.

Microsoft выпустила обновление, после которого пользователи столкнулись с рядом проблем. Использование комбинации клавиш Alt+Tab может приводить к зависанию системы, не работают Bluetooth-наушники и web-камеры. Удаление обновлений не всегда приводит к устранениям ошибок и иногда требуется полноценная переустановка операционной системы.

Uzbekistan Airways стала летать в Европу в обход России и Белоруссии. Теперь рейсы выполняются через Азербайджан и Турцию, в авиакомпании это назвали «мерой предосторожности».