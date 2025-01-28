На юге России энергетики подключили к сетям новую солнечную станцию

«Россети Юг» (центральный офис расположен в Ростове-на-Дону) завершили работы по техприсоединению Богдинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью более 60 МВт, сообщает пресс-служба компании. Здесь пояснили, что этот проект позволит повысить долю «зеленой» генерации в энергобалансе Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Россети Юг» Фото: пресс-служба компании «Россети Юг»

В частности, для создания схемы выдачи мощности СЭС специалисты построили воздушные линии электропередачи и смонтировали систему противоаварийной автоматики на четырех подстанциях 110 кВ.

Богдинская СЭС расположена на северо-востоке Астраханской области и входит в число крупнейших объектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Станция занимает около 150 га, для выработки энергии установлено почти 180 тыс. двухсторонних солнечных модулей российского производства.

«Группа «Россети» содействует развитию «зеленой» генерации, присоединяя к сетям солнечные и ветроэлектростанции (ВЭС). Так, в 2025 году началось строительство энергоцентра на Кубани для подключения Северской СЭС. В 2024-м энергетики ввели в работу новую подстанцию 110 кВ «Чекмаш» для выдачи мощности первых СЭС на Урале, завершили проект присоединения к сетям Труновской ВЭС на Ставрополье», – рассказали в пресс-службе.

Владимир Андреев