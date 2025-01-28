Управление образования Ростова возглавил Александр Вихтоденко

Депутаты городской думы Ростова проголосовали за назначение начальником городского управления образования Александра Вихтоденко. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Вихтоденко внес бывший глава администрации Ростова Алексей Логвиненко до того, как сложил полномочия. Известно, что ранее Александр Вихтоденко руководил отделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В начале января он был назначен директором школы №60.

Управлением образования Ростова с 2014 года возглавляла Виктория Чернышова. В декабре прошлого года она стала исполняющей обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Кристина Федичкина