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Управление образования Ростова возглавил Александр Вихтоденко

Депутаты городской думы Ростова проголосовали за назначение начальником городского управления образования Александра Вихтоденко. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала заседания.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Вихтоденко внес бывший глава администрации Ростова Алексей Логвиненко до того, как сложил полномочия. Известно, что ранее Александр Вихтоденко руководил отделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В начале января он был назначен директором школы №60.

Управлением образования Ростова с 2014 года возглавляла Виктория Чернышова. В декабре прошлого года она стала исполняющей обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Кристина Федичкина

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