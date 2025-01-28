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На Кубани размер автокредита снизился на 12%

В декабре в Краснодарском крае средний размер автокредита составил 1,43 млн руб., что на 12% ниже, чем в конце предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По размеру среднего автокредита Кубань занимает четвертое место в России. Регион опережают лишь Москва (1,68 млн руб., -13,7%), Московская область (1,54 млн руб., -12,2%) и Санкт-Петербург (1,48 млн руб., -13,3%).

Наибольшее снижение размера автокредита зарегистрировано в Крыму — сразу на 21,5%, до 1,12 млн руб. При этом регион занимает 28-е место в рейтинге.

По собранным НБКИ данным, в декабре 2024 года средний размер выданных автокредитов по России составил 1,28 млн руб. Это самое низкое значение показателя за последний год.

Татьяна Ручкина

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