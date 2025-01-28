В Казани иностранного студента колледжа осудят за покушение на дачу взятки

В Казани иностранного гражданина, студента технического колледжа, осудят за покушение на дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, у иностранного студента были долги по ряду предметов в колледже, из-за чего его могли исключить из учебного заведения. 14 октября 2024 года обвиняемый предложил куратору своей группы незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. за содействие в получении удовлетворительных оценок. О предложении студента преподаватель сообщил в правоохранительные органы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва