Заместителем главы администрации Ростова по ЧС назначен экс-помощник губернатора

Тарас Дядьков назначен заместителем главы администрации Ростова по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

В 2015 году Тарас Дядьков занимал должность помощника губернатора Ростовской области.

Господин Дядьков родился в Ростове-на-Дону. С 2008 по 2011 годы работал консультантом комитета Заксобрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку. С 21 октября 2015 года по 27 января 2025 года замещал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области — управляющего делами.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли отставку главы администрации Алексея Логвиненко сегодня, 28 января, на внеочередном заседании. Исполняющим обязанности главы администрации города стал Александр Скрябин.

Ева Китаева