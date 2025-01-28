Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как мировые железные дороги заменили роскошные отели.

Как пишут эксперты Bloomberg, «самым роскошным отелем 2025 года может быть тот, что на колесах», отмечая тенденцию роста популярности путешествий на люксовых поездах. Причем, как пишут в статье, запрос на такие туры поступает в том числе от молодежи, для которой такое путешествие стоит в одном ряду с покупкой винила или камеры Polaroid. Давайте посмотрим, куда и на чем можно поехать не спеша и в роскоши.

Очень многие чарты роскошных поездов ставят на первые места поезда группы Belmond. Это лидер в сегменте «люксовых отелей на колесах». Среди маршрутов есть и Анды, и Шотландия, и Венеция. По Юго-Восточной Азии стоит проехаться на Eastern and Oriental Express — идеально для путешествия по Сингапуру и Малайзии. Еще один знаменитый поезд — Maharajas Express, созданный быть самым роскошным в Индии: в его интерьерах резьба по дереву, шелка, хрусталь и позолота в изобилии. Для путешествий по Южной Африке ряд сайтов рекомендует Rovos Rail, а исследовать Канаду стоит с Rocky Mountaineer. В общем, роскошных поездов немало. Осталось выбрать маршрут.

Анна Минакова