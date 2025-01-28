В Крыму на пять дней врио министра транспорта назначили Арсения Козловского

С 10 по 14 февраля временно исполнять обязанности министра транспорта Крыма будет Арсений Козловский. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт минтранспорта Крыма Фото: сайт минтранспорта Крыма

Арсений Козловский родился в 1985 году в Ленинабадской области Таджикистана. С 2014 по 2024 годы работал в сфере ЖКХ и дорожного благоустройства Московской области. Имеет классный чин муниципального советника Московской области 3-го класса (2021), действительный государственный советник Вологодской области 3 класса (2024).

С конца 2024 года господин Козловский занимает должность первого заместителя министра транспорта Крыма.

Татьяна Ручкина