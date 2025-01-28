Перед заседанием Думы Ростова-на-Дону на рассмотрение был внесен еще один вопрос
Перед 29-м внеочередным заседанием городской Думы седьмого созыва на рассмотрение был внесен вопрос «Об отставке по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Фото: «Ъ-Юг»
Также под руководством председателя Думы – главы Ростова Зинаиды Неярохиной будет прослушан отчет о результатах деятельности главы администрации и администрации за 2024 год, рассмотрен вопрос об утверждении бюджета Ростова на 2025 год, а также на период с 2026 по 2027 год и другие.
В работе принимают участие 34 депутата, глава администрации города Алексей Логвиненко и прокурор Ростова Олег Фрикель.