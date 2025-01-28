Синоптик Александр Шувалов назвал дату похолодания в Краснодарском крае

К концу недели на Кубани температура воздуха начнет понижаться и задует северный ветер, рассказал Sochistream руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixabay Фото: Pixabay

«В течение недели по краю пройдет снег, температура понизится до отрицательных значений: -3…-5 градусов ночью»,— рассказал синоптик.

Дневная температура, по его прогнозам, будет в пределах +1…+4 градусов.

Утром 28 января в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильном тумане, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Лия Пацан