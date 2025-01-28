В Ростове произошло несколько порывов на водопроводных сетях

В разных районах Ростова произошло несколько порывов на водопроводных сетях. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время специалистами аварийных служб ведутся работы по устранению порыва на водопроводных сетях по бульвару Комарова, по пр. Стачки, по ул. 30-летия Октября, ул. Максима Горького и по ул. Белорусская.

В связи с этим временно будет ограничено холодное водоснабжение в границах: бульвар Комарова 30а, Комарова,28/4; Стачки - Коммунистический - Зорге - Ле-Ман; Пескова, 30-летия Октября, Красноармейский; ул. Максима Горького, Халтуринский, Доломановский, Красноармейская, Сиверса и 4-й Сахалинский от Татарского до Белорусской.

Восстановить подачу воды планируется сегодня, до 18:00.

Ева Китаева