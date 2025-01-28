25-летний тюменец предстанет перед судом за обман пенсионерки из Казани

Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего ранее судимого уроженца Тюмени по факту мошеннических действий в отношении 85-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, 30 августа 2024 года пенсионерка оставила заявку на ремонт мобильного телефона. Домой к пожилой женщине приехал 25-летний мужчина и ввел ее в заблуждение тем, что на ее мобильном телефоне якобы установлено шпионское программное обеспечение, которое собирает информацию, и предложил свои услуги по удалению вредоносной программы. Пожилая женщина согласилась.

Далее обвиняемый имитировал удаление программы, а также создал видимость того, что созванивается со спецслужбами, и после этого убедил потерпевшую передать ему 52 тыс. руб. и выдал ей договор о проведении работ по удалению вредоносной программы.

В ходе следствия уроженец Тюмени свою вину признал, материальный ущерб возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

Артём Дергунов