В Ростовской области начали курсировать четыре новых электрички

В 2024 году в Ростовской области начали курсировать четыре новых электропоезда. Всего на Северо-Кавказской железной дороге введено в эксплуатацию восемь электричек, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Электропоезда поступили для обновления пригородного подвижного состава региона. Еще четыре новых электрички направлены в Республику Дагестан.

Вагоны новых поездов оборудованы современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системой климат-контроля. Также электрички подойдут для путешествий маломобильных граждан. Обновление подвижного состава позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить организацию поездок.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году локомотивное депо Батайска пополнилось 22 маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ по инвестиционной программе ОАО «РЖД».

Ева Китаева