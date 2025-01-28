В Верхней Пышме сотрудница банка украла у пенсионерки более 340 тыс. рублей

Верхнепышминский городской суд вынес признал виновной бывшую сотрудницу банка в хищении денежных средств у пенсионерки на сумму более 340 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в августе 2022 года старший менеджер банка предложила пенсионерке помощь в оформлении вклада. Воспользовавшись доверчивостью клиентки и ее незнанием современных технологий, сотрудница банка получила доступ к ее личному кабинету в мобильном приложении. Она изменила привязанный к услуге «Мобильный банк» номер телефона пенсионерки на свой.

Сотрудница банка осуществляла переводы денежных средств со счета потерпевшей на свой счет и счета третьих лиц, а также оплачивала покупки на маркетплейсах. Вскоре о подозрительных переводах стало известно департаменту кибербезопасности банка и сумма ущерба в размере 197 тыс. руб., были возвращены потерпевшей.

Осужденная испугалась наказания, принесла свои извинения и обещала возместить ущерб, но почувствовав свою безнаказанность, продолжила похищать средства со счета потерпевшей. На момент апреля 2023 года она повторно украла более 153 тыс. руб.

Суд признал бывшую сотрудницу банка виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил ей наказание в виде одного года шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая