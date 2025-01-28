Более 15 тыс. человек в Казани оплатили проезд в метро по биометрии
За почти пять месяцев работы нового сервиса в Казани проезд в метрополитене по биометрии оплатили 15 257 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Более 15 тыс. человек в Казани оплатили проезд в метро по биометрии
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Для оплаты поездки через новый сервис нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе в приложении «Госуслуги Биометрия». Оплата «взглядом» работает на всех станциях.
Бесконтактную оплату в метрополитене Казани ввели 30 августа 2024 года.