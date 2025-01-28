Казанские полицейские задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя за кражу мобильного телефона из грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона из «КамАЗа»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Казани полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона из «КамАЗа»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В полицию о краже мобильного телефона обратился 19-летний казанец. Он пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный похитил из салона автомобиля мобильный телефон стоимостью 30 тыс. руб. Позднее сотрудниками полиции был задержан 32-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он рассказал, что, проходя мимо грузового автомобиля, заметил приоткрытую дверь и проник в салон, забрав при этом мобильный телефон.

Украденный мобильный телефон изъят. По факту похищения имущества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража».

Артём Дергунов