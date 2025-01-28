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В Новороссийске курортный сбор направили на установку видеонаблюдения на пляжах

В 2024 году в Новороссийске курортный сбор составлял 30 руб. в сутки. Так, в городе-герое удалось собрать почти 10 млн руб. Как сообщила на аппаратном совещании и. о. начальника управления курортов и туризма Лариса Григорьян, деньги направят в том числе на обустройство пляжных территорий системами видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Так, камеры установят на пляжах «Дюрсо» и «Матрос», а также в зонах рекреации «Дельфин», «Кристалл 1», «Кристалл 2». Кроме того, за счет полученных средств уже установили малые архитектурные формы в платановой аллее вдоль улицы Мира 21, а также 12 парковых шезлонгов, шесть деревянных настилов и кашпо в районе Западного мола.

С 2025 года в Новороссийске действует туристический налог. Обязательный платеж составляет 1% от стоимости проживания. Для многодетных и семей с детьми-инвалидами предусмотрены льготы.

Татьяна Ручкина

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