Исследование: в Краснодаре мужчины тратят на украшения пятую часть зарплаты

Жители Краснодара в преддверии Дня святого Валентина готовы потратить на ювелирные украшения для своих возлюбленных 20,4% зарплаты. Это делает мужчин в столице Кубани одними из самых щедрых в России, говорится в исследовании ювелирного бренда Sokolov и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средний чек на украшения в Краснодаре составляет 13,2 тыс. руб. Медиана предлагаемой зарплаты по данным hh.ru — 64,8 тыс. руб.

По данным исследования, Краснодар занял четвертое место по тратам мужчин на украшения. Самые щедрые мужчины в Калининграде, где доля таких трат составила 26,3% при медианной зарплате в 55,3 тыс. руб. Второе место занял Волгоград (20,4%, зарплата — 54,2 тыс. руб.), а третье — Саратов (доля трат на украшения — 21,5%, зарплаты — 53,7 тыс. руб.).

В России в 2024 году обеспеченные мужчинами продажи выросли в 1,3 раза, а средний чек увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего мужчины покупали женщинам кольца — на них пришлось 30% от всех продаж. На втором месте — серьги (23%), затем — цепи (16%).

Татьяна Ручкина