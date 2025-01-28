Депутаты сняли с рассмотрения вопрос о выдаче копий наград думы Екатеринбурга

Депутаты исключили из повестки заседания вопрос о внесении изменений в решение о наградах думы Екатеринбурга. Поправки включали возможность выдачи дубликатов наград и удостоверений в случае их утраты, что на данный момент не предусмотрено документом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Снять вопрос с рассмотрения «для дальнейшей проработки» предложил руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Алексей Вихарев. Председатель комиссии по МСУ Дмитрий Сергин (ЕР) отметил, что в думу поступило обращение председателя Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов Федора Ледерера с просьбой выдать дубликат утраченной награды ветерану.

«Комиссия посчитала, что нет необходимости усложнять процедуру, но на заседании фракции ЕР мы это обсудили, я хоть и не согласился с ее мнением, но как дисциплинированный член партии поддержу решение о снятии вопроса с рассмотрения»,— сказал господин Сергин.

Депутат от ЕР Владимир Крицкий подчеркнул, что законодательство большинства российских субъектов предусматривает ответственность награжденного за сохранение полученной им награды. «Исключение делается для утери награды в случае стихийных бедствий и иных форс-мажорных ситуаций»,— добавил он. Господин Крицкий отметил, что проект решения требует дополнительных изменений с учетом озвученных обстоятельств.

Исключение вопроса из повестки поддержали 30 депутатов, один — не голосовал.

Василий Алексеев