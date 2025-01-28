В тамбовском Строителе могут построить новую котельную за 337 млн рублей

В присоединенном к Тамбову поселке Строитель в этом году планируют построить новую котельную за 337 млн руб. Из этих средств 202 млн руб. выделит федеральный фонд развития территорий, остаток финансирования направят из областного и городского бюджетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Косенков.

По его словам, старая котельная обеспечивает отопление и горячее водоснабжение для пяти детских садов, двух школ и 62 многоквартирных домов, расположенных в Северном и Центральном микрорайонах. Она будет выведена из эксплуатации из-за значительного износа.

В марте 2024 года мэрия Тамбова расторгла концессионное соглашение с ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» по реконструкции тепловой инфраструктуры в Строителе и селе Бокино. По данным властей, компания должна была вложить 350 млн руб. но не выполнила работы на 151 млн. Сейчас компания судится с мэрией за 285,2 млн руб. из-за досрочного расторжения концессии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Из "Компьюлинка" уходит тепло».

Анастасия Колпачева