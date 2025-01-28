В Ростове введут оплату проезда в транспорте через QR-код

В 2025 году в Ростове запланировано внедрение оплаты проезда в общественном транспорте через QR-код. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на замгендиректора компании «АРПС» Алексея Торицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в настоящее время появилось решение, благодаря которому оплата с помощью QR-кода может быть успешно внедрена технически.

«Мы сейчас проектируем и готовим масштабное обновление терминального оборудования», — подчеркнул Алексей Торицын.

Также рассматривается введение системы, которая позволяет выходить из автобуса и заходить в него обратно на любой из остановок неограниченное количество раз в течение действия билета. Для работы такой системы необходим включённый Bluetooth. Технология может использоваться в межмуниципальных маршрутах при введении зонального тарифа.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице планируется внедрить бесплатную пересадку с автобусного транспорта на электрички. Ей смогут воспользоваться владельцы карты «Простор».

Ева Китаева