27 января на дорогах Казани в трех ДТП было ранено четыре человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Столкновение по причине нарушения требования дорожной разметки при повороте налево. На пешехода был совершен наезд, когда он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В третьем происшествии пассажир упал во время резкого торможения.

Всего за сутки поступило 184 сообщения о ДТП, из которых 35 — с материальным ущербом. Кроме этого, были задержаны 5 нетрезвых водителей, еще 5 — без водительских прав. В отделение полиции был доставлен 1 человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов