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В конце года на Кубани количество POS-кредитов сократилось на 12%

В декабре 2024 года количество товарных кредитов в Краснодарском крае сократилось на 12%, до 10,4 тыс. штук. Объем POS-кредитования на Кубани снизился на 6%, до 691 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Средний чек товарных кредитов в Краснодарском крае увеличился на 7% и составил 66 тыс. руб. В среднем жители региона покупают товары в кредит на 15 месяцев.

Краснодарский край занял третье место по объему выданных в конце года POS-кредитов. Регион обгоняют лишь Москва (17,4 тыс. кредитов на 1,4 млрд руб.) и Московская область (14,3 тыс. кредитов на 1 млрд руб.).

В целом в России в декабре одобрили 242,38 тыс. товарных кредитов на 15,90 млрд руб. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 57%. Средний чек товарного кредита остался на прежнем уровне — 66 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования сократился на пять месяцев, до 14.

Татьяна Ручкина

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