Скрябин назначен первым замглавы администрации Ростова

Александр Скрябин назначен первым заместителем главы администрации Ростова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ранее господин Скрябин занимал пост первого замгубернатора Ростовской области. 27 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о его освобождении от должности в связи с переходом на новое место работы.

Александр Скрябин работал на руководящих должностях в «Ростовводоканале», затем являлся первым заместителем главы администрации Ростова. С 2020 года чиновник замещал должность замгубернатора региона, а 11 сентября 2023 был переведен на должность первого заместителя губернатора Ростовской области. Курировал вопросы экономического развития Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, а также торговой деятельности.

Ева Китаева