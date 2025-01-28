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Скрябин назначен первым замглавы администрации Ростова

Александр Скрябин назначен первым заместителем главы администрации Ростова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ранее господин Скрябин занимал пост первого замгубернатора Ростовской области. 27 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал указ о его освобождении от должности в связи с переходом на новое место работы.

Александр Скрябин работал на руководящих должностях в «Ростовводоканале», затем являлся первым заместителем главы администрации Ростова. С 2020 года чиновник замещал должность замгубернатора региона, а 11 сентября 2023 был переведен на должность первого заместителя губернатора Ростовской области. Курировал вопросы экономического развития Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, а также торговой деятельности.

Ева Китаева

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