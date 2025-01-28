«Белдорстрой» отремонтирует 7,5 км автодороги в Белгородской области за 554 млн

Областное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» выбрало подрядчиком для ремонта участка автодороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском горокруге местное ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира Степашовых. Компания стала единственным участником конкурса и снизила начальную цену контракта на 5 млн руб. — до 554,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо приступить к работам 1 апреля 2025 года и сдать объект до 31 октября того же года. На участке протяженностью 7,5 км потребуется установка временных дорожных знаков, разборка бортовых камней, обновление дорожной одежды, нанесение дорожной разметки, обустройство парковки и обочин. Гарантия в зависимости от объекта составит от одного года до десяти лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белдорстрой» было зарегистрировано в Белгородской области в ноябре 2004 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Николай Степашов, ему же принадлежит 51% компании. Вторым учредителем является Владимир (Николаевич) Степашов. В 2023 году выручка составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 143 млн руб.

Это уже вторые торги по поиску подрядчика для ремонта участка этой автодороги. Первые были объявлены в ноябре прошлого года с начальной ценой в 581 млн руб. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что эта дорога соответствует второй технической категории и имеет шесть полос движения, а на ее проектно-сметную документацию было получено положительное заключение госэкспертизы, что «подтверждает соответствие показателям норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального значения в Белгородской области». В начале декабря тендер отменили, объяснив это решение желанием скорректировать начальную цену контракта и сроки проведения работ, а также — разыграть подряд в ходе конкурса.

В середине января «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» выбрало подрядчиков, которые займутся содержанием дорог в 14 муниципалитетах региона. Всего было объявлено 18 тендеров с общей суммой начальных цен контрактов в 1,5 млрд руб., снижать их победители торгов не стали. ООО «Белдорстрой» получил два контракта на 218,5 млн руб. в сумме.

Анастасия Колпачева