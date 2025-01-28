Сочи с большим отрывом лидирует в РФ по объемам раннего бронирования на лето

Сочи лидирует в топ-10 популярных направлений летнего отдыха, выяснил сервис ТВИЛ.РУ. В целом спрос на летние поездки вырос на 26% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сочи занимает 19% от всех бронирований. Средняя стоимость отдыха на курорте составляет 5311 руб. за сутки. На втором месте — Санкт-Петербург с долей 7%, где средняя цена суточного проживания равна 5489 руб. Анапа, несмотря на экологические проблемы, занимает третье место с 6% бронирований. Средняя стоимость ночи в Анапе составляет 5070 руб.

Далее идут Ялта (5715 руб.), Геленджик (5896 руб.), Феодосия (3998 руб.), Ейск (4395 руб.), Алушта (4077 руб.), Евпатория (4643 руб.) и Судак (4197 руб.).

Наталья Решетняк