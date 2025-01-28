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В Ростовской области проверят законность действий дорожных инспекторов

Сотрудники ГУ МВД России по региону проведут проверку после сообщений о противоправных действиях дорожных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В одном из Telegram-каналов распространилась информация о неправомерных действиях сотрудников Госавтоинспекции. По данному факту назначена служебная проверка, проведение которой поручено подразделению собственной безопасности.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о проверке сотрудниками донской полиции по факту бытовой драки с участием следователя отдела полиции №8 Лилии Колесниковой. Конфликт между двумя женщинами разгорелся в подъезде многоквартирного дома по ул. Извилистой.

Ева Китаева

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