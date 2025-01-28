Белгородский губернатор назвал затянутым ремонт атакованных ВСУ соцобъектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил во время совещания в облправительстве, что работа по восстановлению пострадавших от обстрелов соцобъектов ведется «с затягиванием сроков». Также он сказал, что муниципалитеты и региональный минстрой недостаточно их контролируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Там, где оперативная обстановка позволяет быстро выполнять работы, я не понимаю, почему нарушаются сроки восстановления. В таком случае надо расторгать контракты с подрядчиком за невыполнение условий по действующему законодательству. А в случае, если восстановление невозможно проводить из-за сложной обстановки, мы будем снимать с объектов все лимиты и возвращать их обратно в бюджет»,— заключил глава региона.

Такой вывод губернатор сделал после доклада министра финансов и бюджетной политики Натальи Шаролаповой. Она рассказала, что с 2023 года из резервного фонда облправительства на ремонт 85 объектов направили 994,5 млн руб. Контракты на соответствующие работы были заключены на 967,1 млн в сумме (97% от плана). Кассовое исполнение при этом составляет 694,4 млн руб., или почти 72% от всех заключенных контрактов.

Так, в 2023 году на восстановление 12 соцобъектов выделили 208 млн руб. Контракты заключили по всем из них, работы по семи продолжили в 2024-м, что потребовало еще 72 млн. В прошлом году было запланировано восстановление уже 73 соцобъектов, на которое предусмотрели 786 млн руб. По итогам года контракты на ремонт семи объектов не заключили. Кассовый расход составил 558,6 млн.

Всего с начала спецоперации от ударов ВСУ в Белгородской области пострадали 402 соцобъекта. Стоимость их восстановления оценивается в сумму около 7,5 млрд руб.

Алина Морозова