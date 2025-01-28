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В Ростове планируют запретить правый поворот на пересечении Ленина и Нагибина

В 2025 году в Ростове планируют запретить правые повороты на пересечении ул. Ленина и пр. М. Нагибина со всех направлений. Информация об этом представлена на сайте администрации города в документе планирования перевозок пассажиров в Ростове на 2025-2029 годы.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Запрет не будет действовать только на правый поворот с ул. Ленина на пр. М. Нагибина в сторону центра.

Также в этом году могут установить светофорное регулирование на пл. Октябрьской и построить пешеходный переход через ул. Портовая на ее пересечении с ул. Всесоюзная. В 2028 году предложено организовать одностороннее движение на ул. 23-ая Линия в сторону ул. Мясникова

Ева Китаева

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