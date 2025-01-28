Бастрыкину доложат об избиении ребенка толпой подростков в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о случае избиения несовершеннолетнего группой подростков в Екатеринбурге. СКР Свердловской области организовал проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация о происшествии появилась в социальных сетях: во дворе одного из домов города группа подростков напала на другого ребенка, фиксируя все на видео. Прохожая заметила инцидент и сообщила о нем в правоохранительные органы.

По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», ранее группа из 11 подростков избила ребенка во воре дома на ул. Билимбаевская, 20, происходящее они снимали на камеру, полицию вызвала очевидица инцидента.

В конце прошлого года в Екатеринбурге СКР начал проверку после сообщений об учащихся гимназии в Октябрьском районе, которые избивали других детей, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу для снятия побоев.

Ирина Пичурина