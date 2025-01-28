На Кубани объявлено штормовое предупреждение о сильном тумане

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильном тумане, сообщило региональное ГУ МЧС России. Ожидается, что утром и в первой половине дня 28 января местами будет туман категории «опасное явление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МЧС рекомендует жителям быть внимательными на улице и пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Автолюбителям советуют включать фары ближнего света и противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим не более 10 км/ч и регулярно подавать звуковые сигналы.

Лия Пацан