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На Кубани объявлено штормовое предупреждение о сильном тумане

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильном тумане, сообщило региональное ГУ МЧС России. Ожидается, что утром и в первой половине дня 28 января местами будет туман категории «опасное явление».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МЧС рекомендует жителям быть внимательными на улице и пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Автолюбителям советуют включать фары ближнего света и противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим не более 10 км/ч и регулярно подавать звуковые сигналы.

Лия Пацан

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