Выручка краснодарских застройщиков выросла в 1,5 раза за два года

Выручка краснодарских застройщиков в 2024 году выросла на 52,1% по сравнению с 2022 годом и составила 174,5 млрд руб. По этому показателю девелоперы заняли четвертое место в РФ, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на данные системы мониторинга bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

На первое полугодие пришлось 62% от годовой выручки, а на второе — только 38%. Аналитики отмечают, что это максимальная диспропорция в России. Доля краснодарских девелоперов в общей валовой выручке по городам-миллионникам составила 5,6%.

Максимальную выручку застройщики получили в июне (15,8% от годового объема) и мае (13,3%). Наименее продуктивным месяцем стал октябрь с показателем 5,5% от годового значения. Аналитики связывают рост выручки с устойчивым повышением цен на новостройки и значительными объемами продаж благодаря льготной ипотеке, которая действовала до конца июня 2024 года.

В целом по России застройщики выручили 3,12 трлн руб. в 2024 году. Первое место заняла Москва с показателем 1,7 трлн руб. (55% от общего объема). На втором месте Санкт-Петербург с 423,9 млрд руб., на третьем — Екатеринбург с 175,3 млрд руб., а на пятом — Новосибирск с 95,5 млрд руб.

Наталья Решетняк