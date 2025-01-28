Челябинца будут судить за создание обнальной сети с доходом в 23 млн рублей

Следователи ГУ МВД России по Челябинской области закончили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Он получил 23 млн руб., обналичивая деньги фирм через счета своих компаний, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

По версии следствия, челябинец с несколькими высшими образованиями и специальными знаниями в финансово-кредитной сфере с помощью 27 номинальных подконтрольных организаций обналичивал деньги различных местных компаний. С 2021 по 2023 годы он извлек от противоправной деятельности прибыль в размере более 23 млн руб. — 10% от всего незаконного оборота денежных средств.

Преступную деятельность выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Они выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 номинальных руководителей юридических лиц. По месту жительства фигуранта был проведен обыск.

Виталина Ярховска